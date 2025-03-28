نعى سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، القيادي العاشر الذي يغتاله جيش الاحتلال الإسرائيلي في غضون أسبوع واحد، مقدما العزاء للشعب الفلسطيني وأهالي جباليا في استشهاده.

وأكد خلال تصريحات لـ «الجزيرة مباشر» أن الاغتيالات لن تكسر صمود الشعب الفلسطيني أو تسكت صوت المقاومة، مضيفا أن «هناك آلافا من أبنائه وإخوته من الشعب الفلسطيني سيكملون الدرب».

وقال إن «العدو الإسرائيلي يظن باغتيال القادة أنهم سيسكتون الصوت؛ لكن نحن ماضون كما مضى آلاف من أبناء الشعب الفلسطيني وقيادات حماس»، مشيرا إلى ارتقاء أكثر من 60 ألف شهيد فلسطيني على «طريق الحرية».

وشدد أن «العدو لن ينال من صمودنا وثباتنا باغتيال القادة»، مضيفا: «نحن ندفن شهداءنا ولكن لا ندفن ثأرنا بيننا وبين العدو الذي عليه أن يرحل عن أرضنا وترابنا».

واتهم الاحتلال الإسرائيلي بالتخطيط «لتفريغ كل الشعب الفلسطيني وتهجيره وقتل كل شيء فلسطيني»، مؤكدا أن إسرائيل «واهمة إذا ظنت أن اغتيال القادة والصحفيين سيؤدي إلى اغتيال الحقيقة والفكرة».

واختتم: «نحن ننتمي إلى هذه الأرض ومنغرسون كانغراس النخيل والزيتون.. قدمنا مئات الآلاف من الشهداء والقادة والعظماء على مدار 100 عام؛ لكن الشعب لم ينته ولكن سينهي هذا الاحتلال.. ولن نرحل عن أرضنا وسنبقى صامدين».