ما تفاصيل المقترح الأمريكي الجديد لحماس؟

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحا جديدا لحركة حماس، يتم بموجبه الإفراج عن المحتجز الأمريكي الجنسية عيدان ألكسندر، مقابل كسر الجمود في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقل "أكسيوس" عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة قدمت مقترحًا جديدًا لحماس عبر وسطاء، يتم بموجبه إطلاق سراح المحتجز الإسرائيلي الذي يحمل جنسية أمريكية عيدان ألكسندر، مقابل بيان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن شأن البيان الذي سيلقيه ترامب، أن يؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لبضعة أيام واستئناف فوري للمحادثات بشأن اتفاق أوسع، فيما أشار المسئولون إلى أنه في النهاية "مجرد فكرة غير واضحة".

وليس من الواضح ما إذا كانت حركة حماس ستوافق على المقترح من عدمه، خاصة أن البيان المزعوم من الرئيس الأمريكي لا يضمن التزام بوقف إطلاق النار أو عودة المحتجزين.

لكن في الوقت ذاته - بحسب المسئولين- يمكن أن يتم اعتباره لفتة إلى الولايات المتحدة، ستقطع شوطًا طويلًا مع ترامب، وتسمح له بالضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أوسع.

وفي هذه الأثناء، وسَّعت إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة، بما في ذلك التوغلات البرية في عدة أجزاء من القطاع، وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل ستحتل أجزاءً أخرى من غزة إذا استمرت حماس في رفض إطلاق سراح المحتجزين.