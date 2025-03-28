 اصطدام مقطورة بشرفة منزل في كفر شكر دون خسائر بشرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اصطدام مقطورة بشرفة منزل في كفر شكر دون خسائر بشرية

محمود عواد
نشر في: الجمعة 28 مارس 2025 - 1:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 مارس 2025 - 1:49 ص

اصطدمت سيارة نقل بمقطورة كبيرة بشرفة أحد المنازل بقرية البقاشين، التابعة لدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بوقوع حادث اصطدام مقطورة كبيرة بشرفة أحد المنازل بقرية البقاشين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث، حيث تبين دخول المقطورة في شرفة المنزل دون وقوع خسائر بشرية، وتم الدفع بلودريين من مجلس المدينة والقرية لسحب المقطورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، كما تم تشكيل لجنة هندسية لتقييم آثار الحادث على المبنى، واتخاذ القرار بشأن إخلائه من عدمه.

 


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