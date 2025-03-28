مُفجر فضيحة تسريبات سيجنال في مرمى هجمات إدارة ترامب

أصبح رئيس تحرير مجلة "أتلانتيك" الأمريكية جيفري جولدبرج، الهدف الرئيسي لهجمات من كبار مسئولي إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد كشفه فضيحة المحادثات بين كبار مسئولي الأمن القومي الأمريكي حول خطط ضرب الحوثيين في اليمن عبر تطبيق سيجنال.

وبسؤاله خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" عن شعوره تجاه الهجمات الشخصية القاسية التي يتعرض لها من كبار مسئولي الإدارة الأمريكية، أجاب جولدبرج: "هذه هي استراتيجيتهم، لا يدافعون أبدا، بل يهاجمون فقط. لذا، أجلس هنا وأفكر في الوضع، دعوني إلى محادثة سيجنال، والآن يهاجمونني باعتباري شخصا فاسدا، ولا أستطيع فهم ذلك حتى".

وأوضح جولدبرج أن هناك شعورا سائدا في البيت الأبيض بأن والتز ارتكب خطأ كبيرا، بالإضافة إلى قلق أعمق حول كيفية التعامل مع الحادث.

وأشار جولدبرج إلى أنه "إذا كنت نقيبا في القوات الجوية وتعمل حاليا مع وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية، وأخطأت في التعامل مع معلومات حساسة بالطريقة التي أخطأوا بها بوضوح، فستتم إقالتك ومحاكمتك".

وأضاف الصحفي الأمريكي أن هناك "ضجة" الآن بين صفوف القادة بشأن اختلاف معايير المساءلة الواضحة لدى قادة إدارة ترامب.

وحول انتقاد بعض الصحفيين له على قرار مغادرة محادثة سيجنال، قال جولدبرج: "هناك جزء مني يتمنى أن يرى ما سيحدث هناك. لكن هناك العديد من القضايا المختلفة هنا المتعلقة بالقانون والأخلاق، وقضايا أخرى لا أستطيع الخوض فيها. صدقوني عندما أقول إنني اتخذت هذا القرار بناءً على نصائح حكيمة من أطراف متعددة".

وخلال الأيام القليلة الماضية، وصف الرئيس ترامب، الصحفي جولدبرج بـ"الخاسر" و"الدنيء"، بينما وصفه مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز بـ"الكاذب" و"الحثالة"، وهو المسئول الذي يبدو أنه أضاف جولدبرج عن طريق الخطأ إلى المحادثة الجماعية على تطبيق سيجنال.