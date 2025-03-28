أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع استقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تكثيف تواجد الأطقم الطبية والتمريضية في أقسام الطوارئ، مع توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال اللازمة.

وأكد الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم إلغاء الإجازات للأطقم الطبية والتمريض، وتفعيل نوبتجيات الفرق الوقائية لمتابعة صحة البيئة، مراقبة الأغذية، مكافحة الأمراض المعدية، والترصد، لضمان سلامة المواطنين خلال فترة العيد.

كما يجري متابعة نظافة الحدائق وصلاحية مياه الشرب، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الصحية على الأغذية والمشروبات المقدمة للجمهور.

وأشار الشنهاب إلى تشكيل فرق استجابة سريعة للتدخل في الحالات الطارئة، مع تشغيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية متصلة بغرف فرعية في الإدارات الصحية، تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والاستغاثات.

وأضاف أنه تم توفير التطعيمات والأمصال المضادة للدغات العقارب والثعابين وعقر الحيوانات، بجميع المراكز الصحية، مع تشغيل المعامل والأشعة على مدار اليوم، وضمان توافر فصائل الدم المختلفة ومشتقاته، إلى جانب جاهزية غرف العمليات وفريق الانتشار السريع لمواجهة أي طوارئ.

وشدد على متابعة المستشفيات لضمان الانضباط الإداري، ومراجعة إجراءات الأمن والنظافة، إضافة إلى تفعيل خطط التخلص الآمن من النفايات الطبية، خاصة الخطرة منها، مع استمرار عمل فرق مكافحة ناقلات الأمراض لمنع انتشار الذباب والبعوض.

كما تستمر المبادرات الرئاسية الصحية خلال أيام العيد في الساحات والميادين وأماكن التجمعات لتقديم خدمات طبية مجانية للمواطنين.