أعلنت "العربية للطيران" في الإمارات عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى العاصمة الروسية موسكو بداية من أول مايو المقبل.

وقالت "العربية للطيران"، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية ( وام )، اليوم الأربعاء، إنه يمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة إلى موسكو عبر موقع الشركة الإلكتروني أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو وكلاء السفر.

وأضافت أنها توفر تغطية عالمية مجانية ضد فيروس كورونا لجميع المسافرين على متن رحلاتها، وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.