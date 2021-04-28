 العراق: ضبط عبوات ومساطر تفجير وقنابر هاون في كركوك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق: ضبط عبوات ومساطر تفجير وقنابر هاون في كركوك

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 7:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 7:49 م

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، ضبط عبوات ومساطر تفجير وقنابر هاون، خلال عملية تفتيش في محافظة كركوك.

وقالت القيادة، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، إن قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية نفذت عملية تفتيش ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثاني في مناطق (السوسة، والبطمة، والعطيات) بقضاء الحويجة، في كركوك، وضبطت 3 عبوات ناسفة نوع بلازما، و4 مساطر تفجير، وقنبرتي هاون 82 ملم".

كما نفذت قوة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية عملية تفتيش في منطقتي (الحوائج، وتل الذهب) بقضاء الحويجة في كركوك، وعثرت على عبوة ناسفة محلية الصنع، وقنبرة هاون 120 ملم، بالإضافة إلى صاروخين قاذفة RBG7".

وأكدت القيادة آنه تم رفع وإتلاف المواد من قبل قوات الجهد الهندسي.

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