وحدة المخلفات الصلبة بالمنوفية: رفع 42 ألفا و100 طن قمامة خلال شهر أبريل

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، عن تلقيه تقرير لأداء وحدة المخلفات الصلبة خلال شهر أبريل الجاري، وذلك فى إطار متابعة أعمال منظومة النظافة ونقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن الارتقاء بالمنظومة وتحسين البيئة.

وأفاد مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة -خلال بيان نشرته محافظة المنوفية اليوم- بأنه خلال شهر أبريل الجاري رُفع 42 ألفا و100 طن قمامة وتراكمات بمراكز قويسنا وشبين الكوم والشهداء، معلنا الانتهاء من رفع حوالى 16 ألفا و700 طن قمامة من مقلب قويسنا وجارى رفع المخلفات أولا بأول، وكذا رفع 11 ألفا و200 طن من القمامة من مقلب الشهداء.

كما رُفع 14 ألفا و200 طن من الهدم من مقلب شبين الكوم، هذا وأشار إلى أن أعمال نقل القمامة تتم على قدم وساق في النقطة الوسيطة بمقلب كفر داود، لافتًا إلى القضاء على نقاط القمامة العشوائية بنطاق المحافظة.

وأشار إلى متابعة السيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي، والتأكد من تشميع السيارات جيدًا حفاظًا على الطرق العامة والبيئة.

ومن جهته، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة الاستمرار في شن الحملات المكثفة، والتعامل الفوري مع كل بؤر تجمعات القمامة ونقلها إلى المدفن الصحي بكفر داود.