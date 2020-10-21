توقعات بإلغاء كوريا الجنوبية إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة الاسبوع المقبل

قال مسؤولون بكوريا الجنوبية اليوم الخميس إنه من المرجح أن تلغي الحكومة إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة الاسبوع المقبل

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء كيم بو كيوم عن القرار خلال اجتماع بشأن الوضع الوبائي غدا الجمعة، وذلك في ظل تراجع حالات الاصابة بالفيروس في البلاد.

وقال مسؤول حكومي" حتى بعد إلغاء القيود المفروضة على التجمعات الخاصة وساعات العمل بصورة كاملة، حالات الاصابة بالفيروس مستمرة في التراجع، في حين أن عدد الحالات الحرجة والوفاة مستقر ". وأضاف" يعتقد الخبراء أن إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، حيث تكون خطورة انتقال العدوى أقل من الأماكن المفتوحة، أمر محتمل".

وكانت كوريا الجنوبية قد ألغت جميع قيود التباعد الاجتماعي، ماعدا ارتداء الكمامات، بعدما دخلت جائحة كورونا مرحلة أكثر استقرارا.

وتراجعت حالات الاصابة بالفيروس إلى أقل من 100 ألف إصابة يومية لأيام، عقب أن بلغت الذروة وسجلت 620 ألف حالة منتصف آذار/مارس الماضي في ظل ارتفاع الحالات بسبب تفشي متحور أوميكرون.