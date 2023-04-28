رئيسا التشيك وسلوفاكيا يزوران كييف

وصل رئيس التشيك الجديد بيتر بافيل ونظيرته السلوفاكية، زوزانا تشابوتوفا إلى كييف، اليوم الجمعة، في زيارة مشتركة، طبقا لما ذكرته وكالتا الأنباء التشيكية" سي تي كيه " والسلوفاكية "تي.إيه.إس.آر".



ويعتزم رئيسا الدولتين إجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الأخرى.



وأعلنت السلطات الأوكرانية عن العديد من الغارات الجوية الروسية، في المنطقة حول كييف ، صباح اليوم الجمعة.



وجمهوريتا التشيك وسلوفاكيا، من بين الداعمين السياسيين والعسكريين الأكثر التزاما لأوكرانيا ، منذ بدء الغزو الروسي الشامل.



وسلمت سلوفاكيا نظامها الصاروخي للدفاع الجوي، إلى أوكرانيا، بعد وقت قصير من بدء الحرب ، وبعد ذلك بعام، كانت أول دولة عضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي(ناتو)، تؤكد رسميا تسليم طائرات مقاتلة. ومنذ ذلك الحين، أمدت الدولتان أوكرانيا بدبابات وأسلحة أخرى.



كانت تشابوتوفا قد زارت أوكرانيا في نهاية أيار/مايو 2022، بناء على دعوة زيلينسكي وبالإضافة إلى كييف، زارت أيضا مدينتين محررتين ، تضررتا بشكل سيء من الحرب. وزيارة بافيل إلى أوكرانيا هي الأولى منذ أدائه اليمين الدستورية في التاسع من آذار/مارس الماضي.



وسلطت تشابوتوفا الضوء على الأرضية المشتركة بين سلوفاكيا وجمهورية التشيك، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك)،حيث كتبت أن زيارتهما المشتركة تظهر "عهدا جديدا" من التعاون بين الدولتين.