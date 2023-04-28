تكتل معارض بقيادة حزب الشعوب يدعم كليتشدار أوغلو في الانتخابات التركية

أعلن تكتل معارض بقيادة حزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد، اليوم الجمعة، تأييده لكمال كليتشدار أوغلو، المنافس الأقوى للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقررة في 14 مايو المقبل.



ويشكل دعم التكتل، تأييدا حاسما وموافقة مهمة لكليتشدار أوغلو.



وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى سباق متقارب بين الرئيس الحالي أردوغان وكليتشدار أوغلو، بينما من المتوقع أن يكون للناخبين الموالين للأكراد والمترددين، دور حيوي في عملية الاقتراع.



ويواجه حزب الشعوب الديمقراطي، وهو ثالث أكبر أحزاب المعارضة، دعوى إغلاق، وقرر مؤخرا خوض الانتخابات من خلال حزبه التوأم ، حزب اليسار الأخضر.



وقال حزب اليسار الأخضر على تويتر إن التكتل، الذي يضم أيضا أحزابا يسارية أصغر، سيدعم كليتشدار أوغلو في "الانتخابات الأهم" في التاريخ التركي، ضد ما يصفها بإدارة "استبدادية وفاشية".



وأضاف البيان أن التحالف يهدف إلى التغلب على أزمات اقتصادية واجتماعية، ويساعد في بناء ديمقراطية في تركيا.



ومن المتوقع أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الرابع عشر من مايو واحدة من الانتخابات الأكثر أهمية في تركيا.



وبعد أن قضى عشرين عاما في السلطة، يتعرض أدروغان لأصعب تحد في خضم مشاكل اقتصادية عقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا شرق البلاد في فبراير الماضي.