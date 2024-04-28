أقباط بورسعيد يؤدون قداس أحد السعف بالكنائس

أدى أقباط محافظة بورسعيد قداس أحد الزعف أو "أحد الشعانين" والذي استمرت مدته حتى فترة الظهيرة، بحضور الكهنة والشمامسة وشعب الكنائس.

وحرص الأقباط على حمل زعف النخيل الأخضر بالكنائس ،كما إرتدى القساوسة والشمامسة الزي الملوكي، واحتفلت جميع الكنائس بإقامة قداس إلهي، وتخلل ذلك دورة "الزعف"، حيث حمل المصلون فى القداس، زعف النخيل المضفر بأشكال مختلفة، لرموز قبطية مثل الصليب وسنبلة القمح والقلب المزين بالورود.

وقال القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي بإسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد، إن إسم العيد هو أحد الشعانين أو "أحد السعف" كما هو شائع، فالسعف هو قلب النخيل الأبيض اللون والشعانين تأتي من كلمة "هوشعنا" أي خلصنا في اللغة القبطية.

وأوضح أن قلب النخيل الأبيض يؤكد بأننا نقول لربنا إننا نقدم قلوبنا إليك طاهرة نقية ينبع منها السلام والمحبة ونبذ الأحقاد ونرفض كل ما يلوث القلوب النقية.

وأشار القس أرميا فهمي إلى أن جميع الأقباط الأرثوذكس على مستوى العالم يحتفلون اليوم بعيد "أحد السعف" لأنه ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشاليم "القدس" وقد تم استقباله بالخوص الأخضر "السعف" وأغصان الزيتون كرمز للسلام.

وأضاف القس أرميا أنه بعد انتهاء القداس يتم صلوات الجناز العام، وتبدأ الكنائس فى الاتشاح باللون الأسود تعبيرا عن بدء أسبوع الآلأم، حيث تتحول نغمات الكنيسة للنغمات الحزينة وذلك لمدة أسبوعا ، وفي النهاية ينتهي أسبوع الألام بعيد أحد القيامة.