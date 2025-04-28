الاحتلال يسلم إخطارات بإزالة سياج واقتلاع أشجار غرب سلفيت

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إخطارات بإزالة سياج واقتلاع أشجار زيتون، وإعادة الأراضي كما كانت في منطقة واد قانا ببلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.

وقال الناشط ضد الاستيطان، نظمي سلمان، إن سلطات الإحتلال سلمت إخطارات إخلاء ووقف العمل وإزالة سياج مقام على مساحة 100 متر، واقتلاع 12 شجرة زيتون في منطقة واد قانا غرب البلدة وإعادة الأراضي كما كانت، بحجة أنها محمية طبيعية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأشار سلمان إلى أن منطقة واد قانا يستهدفها الاحتلال ومستوطنون، حيث يسمح للمستوطنين بإقامة مستوطناته وتوسعتها على حساب اراضي المواطنين فيما يمنع المواطنين أصحاب الأراضي من العمل بها.

وأضاف أن مساحة أراضي وادي قانا، تبلغ ما يزيد على 10 آلاف دونم، صنفها الاحتلال بمحمية طبيعية عام 1983، يحيط بها تسع مستوطنات، وهي (عمانوئيل، والوني شيلو، ومعالي شمرون، وقرني شمرون، وجنات شمرون، والمتان، وتوفيم، وياكير، وحفاة يائير ومعسكر تابع لجيش الاحتلال وكذلك تدريب تابع للاحتلال).