إيران تتهم نتنياهو بـ«إملاء» السياسة الأمريكية في المحادثات النووية

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الإثنين، على أن أي مغامرة أو تصرف خاطئ ضد إيران سيقابل برد "ساحق"، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "إملاء" السياسة الأمريكية في المحادثات النووية.

وقال بقائي، إن إيران منفتحة على أن تلعب كل من روسيا والصين والاتحاد الأوروبي أدوارا فعالة في التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

كما شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق حول التفاصيل في المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن إلا إذا كانت هذه التفاصيل تتماشى مع الإطار العام الذي تراه إيران مناسبا.

وفي تطور جديد، قال بقائي إن فريقا فنيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى إيران لإجراء محادثات مع السلطات الإيرانية.

ويأتي هذا بعد تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أشار إلى أن الوكالة قد تنضم على الأرجح إلى الجولة المقبلة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران حتى الآن 3 جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عمانية بهدف التوصل إلى اتفاق يمنع طهران من الحصول على سلاح نووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية القوية التي فرضتها واشنطن عليها.