كوناتي: سلوت شرح لنا أسباب فقدان لقب الدوري مع كلوب

قال الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع فريق ليفربول، إن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني للفريق، أخبر اللاعبين قبل بداية الموسم أن بإمكانهم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبين أن سلوت كان حريصا على تسليط الضوء منذ البداية على بعض الجوانب التي يمكن للفريق التحسن بها لتحقيق مركز أفضل من المركز الثالث الذي حققه (مع يورجن كلوب) بفارق تسع نقاط خلف البطل مانشستر سيتي في الموسم الماضي 2023/2024.

وقد أثمر ذلك وفاز اللريدز باللقب في الموسم الحالي كما عادل الرقم القياسي برصيد 20 مرة.

وقال كوناتي: "أعتقد أنه جلب شيئا جديدا للفريق، مثل التغيير في أسلوب اللعب".

وأضاف: "قبل بداية الموسم شرح لنا لماذا لم نفز باللقب في الموسم الماضي من خلال بعض التفاصيل، وقال إنه إذا قمنا بتغيير ذلك فأننا سنتطور وسيكون لدينا فرصة كبيرة في الفوز بالدوري".

وتابع كوناتي: "هذا ما قمنا به منذ بداية الموسم ويجب أن نكون سعداء بذلك".