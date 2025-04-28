توقف حركة القطارات في معظم أنحاء إسبانيا جراء انقطاع الكهرباء

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شهدت معظم أنحاء إسبانيا وأجزاء من البرتغال انقطاعاً كبيراً للكهرباء أثر على خطوط الطاقة والهاتف قرب ظهر يوم الاثنين.

وبحسب وكالة «بلومبرج»، تعطلت خدمات النقل العام، وإشارات المرور، والهاتف في معظم أجزاء مدريد وبرشلونة ولشبونة بسبب الانقطاع، بينما توقفت حركة القطارات في معظمها.

وتسعى الحكومة وشركة «ريد إلكتريكا» (Red Electrica) المشغلة لشبكة الكهرباء إلى تحديد سبب الانقطاع، وفقاً لبيانين منفصلين.

وذكرت الشركة الإسبانية المشغلة للكهرباء على منصة «إكس» (X) أن المرافق فعّلت خططًا احتياطية.

ولم تتأثر جزر الكناري والبليار الإسبانية بالانقطاع، وتعمل السوق بشكل طبيعي.