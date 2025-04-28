عمرو حسين رئيسا للاتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة بالتزكية

احتفظ المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين العربي الأفريقي لكرة السرعة بمنصبه، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحادين لانتخاب مجلس جديد، ليفوز بالتزكية.

كما تم انتخاب الهادي مصاب كنائب أول للاتحاد الافريقي لكرة السرعة والنائب الثاني السودان وقد فاز فى العضوية كلا من الكاميرون والمغرب وليبيا وتنزانيا أما في الاتحاد العربي فقد فاز المغرب نور الدين البرنوصي بمنصب النائب الأول، والنائب الثاني فاز سعيد العاجل من دولة الإمارات العربية المتحدة وفي العضوية فاز كلا من

جهاد هاشم من لبنان وامال عيسوي من الجزائر وياسر بابكر من السودان وايهاب ابو الخير من فلسطين وفراس من العراق

يأتى هذا فى الوقت الذى تقدمت فيه المغرب باستضافة البطولتين الأفريقية والعربية لكرة السرعة العام المقبل كما أقر الاجتماع بإقامة دورات تدريبية للدول فى التحكيم والتدريب .

ومن جانبه أبدى المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين العربي والافريقي لكرة السرعة سعادته البالغة بثقة أعضاء الجمعية العمومية مشيرا أنه سيسعى جاهدا لمواصلة نشر اللعبة على مستوى اكبر وتطويرها والعمل علي تنمية مواردها .

وأضاف حسين أنه يتقدم بالشكر والتقدير لكل من وزارة الشباب والرياضة ممثله في الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والنائب احمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة على نجاح البطولة العربية والأفريقية التي تختتم اليوم في المدينة الباسلة بورسعيد والدعم اللامحدود لإخراج البطولة بهذا المستوي الذي يعكس الدور الكبير الذي تلعبه مصر في استضافة البطولات العالمية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي .