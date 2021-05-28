وزير الخارجية الباكستاني يصل إلى بغداد في زيارة رسمية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف صباح اليوم / الجمعة/ وصول وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى العاصمة بغداد.

وقال الصحاف ـ في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية العراقية اليوم / الجمعة/ ـ إن وزير الخارجية الباكستاني وصل إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية لإجراء محادثات في عدد من القضايا ذات الطابع المشترك، دون أن يشير إلى مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.



وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن وزير خارجية باكستان سيزور العاصمة بغداد، مؤكدة أن قريشي سيلتقي الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الخارجية فؤاد حسين، وعدد من السادة المسؤولين في البلاد".