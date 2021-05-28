رئيس بيلاروسيا يعتزم عرض وثائق على بوتين بشأن ما يحدث في بلاده

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، إنه أخذ معه وثائق لعرضها على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول ما يحدث بالفعل في بيلاروسيا، وذلك خلال لقائهما في سوتشي.

وأضاف لوكاشينكو، قبل بدء اجتماع القمة: "أخذت بعض الوثائق معي وسأعرضها عليك حتى تتمكن من فهم ماهية هؤلاء الأشخاص"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار الرئيس البيلاروسي، إلى أن الدول الغربية، التي أغلقت جميع خدماتها الجوية بسبب الوباء، طلبت في العام الماضي من بيلافيا "شركة الطيران البيلاروسية التي تديرها الدولة" مساعدتها في إعادة مواطنيها حيث كان مطار مينسك الوحيد الذي كان يعمل في ذلك الوقت.

وتابع لوكاشينكو: "أعادت شركتنا الآلاف والآلاف من الأشخاص السويديين والألمان والبولنديين والليتوانيين والأمريكيين، لقد كانوا ممتنين لنا في نهاية العام الماضي وفي بداية هذا العام للأشخاص الذين أعيدوا إلى أوطانهم وإنقاذهم".

ووصل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق اليوم، إلى مدينة سوتشي الروسية، وذلك لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.