المبعوث الأممي إلى اليمن يعلن وضع اقتراح لإعادة فتح الطرق في تعز على مراحل



أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم السبت، اختتام جولة أولية من المناقشات مع أطراف الصراع في البلاد، حول خيارات فتح الطرق الرئيسية في مدينة تعز (وسط البلاد) والمحافظات الأخرى، وفقًا لاتفاقية الهدنة بوساطة الأمم المتحدة.



وقال جروندبرج في بيان صحفي: إنه "تم وضع اقتراح لإعادة فتح الطرق على مراحل، بما في ذلك آلية تنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين، بناءً على مناقشات وخيارات استمرت ثلاثة أيام قدمها الجانبان".



وأضاف المبعوث الأممي:"من المبشر بالخير أن الطرفين التقيا وجها لوجه لمناقشة قضية فتح الطرق لأول مرة منذ سنوات".



ودعا المبعوث الأممي، الأطراف إلى اختتام مداولاتهم الداخلية على وجه السرعة وتقديم نتائج إيجابية للشعب اليمني.



واستطرد جروندبرج بالقول :"لن يكون لرفع القيود المفروضة على حرية تنقل الأشخاص والبضائع تأثير إيجابي على تخفيف معاناة الشعب اليمني وإنعاش الاقتصاد فحسب ، بل سيساعد أيضًا على بناء الثقة في العملية السياسية".



كما شارك ممثلو المجتمع المدني والوسطاء المحليون وكثير منهم من تعز، وفقا للبيان، في المناقشات من خلال تقديم رؤاهم بالإضافة إلى الخيارات العملية لفتح الطرق.



وتبقى خمسة أيام فقط عن انتهاء الهدنة المؤقتة في اليمن، التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع الشهر الماضي، وتضمنت إيقاف الضربات الجوية للتحالف، ووقف جميع العمليات العسكرية داخل البلاد وعبر الحدود، والسماح بدخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة (غربا)، إلى جانب فتح الطرق الرئيسية من وإلى مدينة تعز (جنوب غرب) المحاصرة منذ سنوات من قبل ميلشيا الحوثي.