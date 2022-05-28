الاتحاد الأوروبي يتجه لتأجيل حظر خط أنابيب رئيسي للتوصل لاتفاق بشأن النفط الروسي



أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت بأن الاتحاد الأوروبي بصدد اقتراح تأجيل فرض قيود على واردات النفط الروسي من خط أنابيب رئيسي في محاولة للتعامل مع اعتراض المجر وإبرام اتفاق بشأن حزمة عقوبات معطلة، وهي السادسة للتكتل التي تستهدف موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.



وذكرت مصادر مطلعة أن المفوضية الأوروبية –الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي- من المتوقع أن تنشر مقترحا معدلا اليوم السبت، من شأنه أن يعفي، بشكل مؤقت، شحنات من النفط القادم عبر خط أنابيب دروجبا من حظر أوسع على شحنات النفط الروسية.



وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن من شأن المقترح أن يوقف مبدئيا الشحنات المنقولة بحرا، بشكل تدريجي، ثم تمتد لاحقا إلى شحنات خط دروجبا بمجرد التوصل لحل تقني يلبي احتياجات الطاقة الخاصة بالمجر وغيرها من الدول الحبيسة.



وتشكل الإمدادات المنقولة بحرا نحو ثلثي واردات النفط الروسي.



ويلتقي دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي غدا الأحد لمناقشة حزمة العقوبات المعدلة، بحسب المصادر. وتدفع بعض الدول الأعضاء صوب التوصل لاتفاق قبل لقاء قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد غد الاثنين لمناقشة تطورات الحرب في أوكرانيا.