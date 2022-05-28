أعلنت السلطات الصحية في إيرلندا والمكسيك، اليوم السبت، أنهما سجلا أولى حالات الإصابة بفيروس جدري القرود الذي ينتشر حاليا في عدد من الدول الأوروبية.

ونقلت صحيفة دايلي ميل البريطانية عن وكالة الصحة في إيرلندا قولها، إنها أكدت أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في شرق البلاد ولم يتم نقل المصاب إلى المستشفى، وإنه جار أيضًا التحقيق في حالة أخرى مشتبه بها وينتظر نتائج الاختبار.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الصحة في المكسيك بيانا تؤكد فيه تسجيل أول حالة معروفة في البلاد لمرض جدري القرود، وهي لمقيم أمريكي يبلغ من العمر 50 عامًا يعالج في مكسيكو سيتي.

وقال وكيل وزارة الصحة هوجو لوبيز جاتيل، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الرجل، المقيم بصفة دائمة في مدينة نيويورك، ربما أصيب في هولندا، ولحسن الحظ، حالته مستقرة لكنه في عزلة وقائية، ونأمل أن يتعافى دون مضاعفات".

ويعد فيروس جدري القرود ، عدوى فيروسية تنتقل عادة عن طريق لمس أو التعرق لعض من الحيوانات البرية المصابة في غرب ووسط إفريقيا ، وهو نادر لا ينتشر بسهولة بين البشر، ومن أعراض الإصابة بالفيروس تقرحات وطفح جلدي ، وربما تكون مصحوبة بحمى وقشعريرة وصداع وآلام في العضلات وإرهاق.

وانتشر جدري القرود في بريطانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد وإيطاليا وأستراليا وكندا.