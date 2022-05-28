 طلال أبو غزالة: الاتحاد الأوروبي سيواجه مستقبلا مراحل التفكك - بوابة الشروق
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طلال أبو غزالة: الاتحاد الأوروبي سيواجه مستقبلا مراحل التفكك


نشر في: السبت 28 مايو 2022 - 11:49 م | آخر تحديث: السبت 28 مايو 2022 - 11:49 م
قال طلال أبو غزالة المفكر الاقتصادي، إن القرار الأوروبي ليس بيد دور القارة بل تتحكم فيه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وأضاف أبو غزالة، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي سيواجه مستقبلا مراحل التفكك، لأنه أسس من قبل الولايات المتحدة ويخضع لرئاستها، لافتا إلى أن المكون العسكري في الاتحاد بيد أمريكا.

وتابع: "أنا خوفي الآن على منطقة أوروبا أكثر من خوفي على الدول النامية، وبريطانيا حرفيا هي الآن في مرحلة انحسار اقتصادي وتواجه وضع اقتصادي صعب جدا أصعب من وضع الدول الأخرى".

وأشار إلى أن الخيار صعب أمام ألمانيا إما أنها ستنحاز إلى أحد الطرفين، موضحا أنها على الحياد نظرا لآن اقتصادها كله يعتمد على النفط والغاز الروسي، وفي حال أن أوقفت روسيا النفط أو قطعت الغاز، فهي بالتبعية قطعت شريان حياة الاقتصاد الألماني.

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