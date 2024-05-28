وقع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأوميت إروغلو، رئيس شركة إروغلو إيجيبت، عقد انتفاع لمساحة 65 ألف متر لمصنع إروغلو إيجيبت للملابس الجاهزة فى القنطرة غرب الصناعية بالإسماعيلية، مورات سويلو مدير عام الشركة ومحمد فيدينلي، مدير المصنع، تعزيزا للتعاون مع الاستثمارات التركية في القطاعات الصناعية المستهدفة خاصة مجال المنسوجات والملابس الجاهزة.

وأكد وليد جمال الدين أن التوقيع يعد السادس من بين 15 مشروعا جارٍ دراستها لتنفيذها بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة التي شهدت تطويرا لاستقبال مختلف الأنشطة الصناعية خاصة صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، مضيفا أن اقتصادية قناة السويس تخطط لجعلها مركزًا إقليميا لهذه الصناعة، ونسعى لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية لجذب استثمارات مختلفة في القطاعات المستهدفة الصناعية والخدمية في المناطق الصناعية الأربع و الموانئ البحرية الستة.

وأوضح جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية نجحت خلال العام المالي الجارى 2023 - 2024 وحتى نهاية مارس الماضى، فى جذب 144 مشروعا مختلفا ما بين الشركات الحاصلة على موافقات نهائية أو مبدئية باستثمارات إجمالية قدرها 3,226 مليار دولار.

من جهته أعرب أوميت إروغلو، عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نظرا للميزات التنافسية التي تتوافر و التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ الذي يحقق قرب مناطق الإنتاج من منافذ الاستيراد والتصدير، فضلًا عن الموقع الاستراتيجي الذي يتيح النفاذية الكاملة للأسواق العالمية ويعزز من مبيعات الشركة لعملائها حول العالم، لافتًا إلى أن إجمالى استثمارات مصنع إروغلو إيجيبت للملابس الجاهزة المزمع إقامته تصل إلى 40 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتيح حال التشغيل الكامل له نحو 3 آلاف فرصة عمل.

وأشار اروغلو إلى أن اختيار منطقة القنطرة غرب الصناعية جاء نتيجة توافر العمالة المدربة الماهرة بالقرب منها.

ووقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى أبريل الماضي عقد مشروع مصنع لملابس الجينز بمنطقة القنطرة غرب الصناعية مع مجموعة جلوبال هولدينج إيه إس التركية الذي يستهدف إنتاج 7.2 مليون قطعة جينز، وأعلنت الشركة تخصيص 70% منها للخارج، و 30% لتلبية طلبات السوق المحلي.