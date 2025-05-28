زيلينسكي: أوكرانيا لا تزال تعول على الحصول على صواريخ تاوروس الألمانية

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلاده لا تزال تعول على الحصول على صواريخ "تاوروس" الألمانية الجوالة وذلك في معرض النقاش المتعلق بالدعم الألماني لأوكرانيا في الحصول على أسلحة بعيدة المدى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده زيلينسكي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد محادثات أجراها الجانبان في ديوان المستشارية في برلين اليوم الأربعاء.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان الجيش الأوكراني لا يزال بحاجة إلى صواريخ "تاوروس"، قال زيلينسكي للصحفيين:" فيما يتعلق بسؤالكم حول الأسلحة بعيدة المدى التي تصنعها ألمانيا أو تصنعها دول أخرى – بالطبع نحن بحاجة إليها، وبالطبع سنناقش هذا الموضوع".

وخلال لقاء ميرتس وزيلينسكي في دار المستشارية في برلين، أكد المستشار الألماني دعم بلاده المستمر لأوكرانيا ما دام هذا الدعم ضروريًا، مشيرا إلى أن ألمانيا وأوكرانيا اتفقتا على إنتاج مشترك لأسلحة بعيدة المدى.

وتشهد ألمانيا منذ فترة طويلة جدلًا حول احتمال تسليم أوكرانيا صواريخ كروز من طراز "تاوروس"، التي يبلغ مداها 500 كيلومتر. وكانت موسكو حذّرت برلين من الإقدام على مثل هذه الخطوة.

وكان ميرتس أعلن مؤخرًا أنه لن يُدلي بعد الآن بأي تصريحات علنية بشأن هذا الموضوع، حتى لا يُطْلِع روسيا على الخطط الألمانية.

كان ميرتس قد صرح مؤخرا بأنه "لم تعد هناك أي قيود على مدى الأسلحة التي تم تسليمها لأوكرانيا، لا من البريطانيين، ولا من الفرنسيين، ولا منّا، ولا من الأمريكيين أيضًا».

وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة. وقد خصصت ألمانيا حتى الآن أموالا لدعم كييف عسكريا، وتعهدت بإنفاق مستقبلي بقيمة 28 مليار يورو تقريبا.