دي بروين يقترب من نابولي بعقد لمدة عامين ومكافأة توقيع 10 ملايين يورو

يقترب البلجيكي كيفين دي بروين نجم وسط مانشستر سيتي، من الانضمام إلى صفوف نادي نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورحل دي بروين عن مانشستر سيتي بختام الموسم، حيث ينتهي عقده في يونيوالمقبل، بينما لم يفاوضه الأزرق السماوي للتجديد.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، سيجري دي بروين الفحوصات الطبية اللازمة للانضمام إلى "البارتينوبي"، ثم يوقع العقود يوم 2 يونيو المقبل.

من جانبها قالت شبكة "سبورت ميدياست" إن الدولي البلجيكي سيوقع على عقد لمدة عامين مع خيار التمديد لعام ثالث إضافي بقيمة 5.5 مليون يورو كراتب سنوي صافي بالموسم، إضافة لمكافأة توقيع بقيمة 10 ملايين يورو.

وكان أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي قد أكد اتفاقه مع دي بروين، بعدما تحدث مع النجم البلجيكي وعائلته عبر مكالمة فيديو، وأشار إلى أنهم اختاروا بالفعل فيلا في نابولي للإقامة فيها.