روسيا تتهم ألمانيا بتأجيج الحرب بتعهدها بمساعدة أوكرانيا في تصنيع صواريخ

اتهمت روسيا الحكومة الألمانية بتأجيج الحرب بسبب تعهدها بتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا، على سبيل المثال إقامة تعاون في مجال تصنيع الصواريخ.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يدفع بتصريحاته نحو استمرار الحرب.

وأضاف: "هذا لا يعدو كونه محاولة لإجبار الأوكرانيين على مواصلة القتال" كما اتهم برلين بإفشال الجهود الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي للنزاع.

وكان ميرتس أعلن، خلال لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين في وقت سابق من اليوم، عن اتفاق على إنتاج مشترك لصواريخ بعيدة المدى، على أن يتم الإنتاج داخل أوكرانيا.

وانتقد بيسكوف هذه التعهدات، معربًا عن أمله في ألا تؤدي المواقف الألمانية إلى عرقلة السلام في أوكرانيا. وقال إن برلين تتنافس مع باريس على من يلعب الدور الأخطر في إشعال هذا الصراع.

وتخوض روسيا حربًا في أوكرانيا منذ ثلاث سنوات. ورغم عقد أول مفاوضات مباشرة منذ بداية الحرب بين دبلوماسيين روس وأوكرانيين في مطلع مايو الجاري– بضغط من البيت الأبيض – فإن المحادثات لم تسفر عن نتائج تُذكر، باستثناء تنفيذ عملية تبادل أسرى واسعة النطاق.

وبحسب تصريحات الكرملين، فإن القتال سيستمر حتى "يتم القضاء على أسباب الصراع في كييف". ولا توجد أي مؤشرات على تراجع القيادة الروسية عن مطالبها القصوى، والتي تشمل – إلى جانب رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" – ضمّ أراضٍ أوكرانية إلى روسيا.