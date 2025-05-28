وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 20 عاماً على تأسيس شركة HVD المتخصصة في إنتاج المستلزمات والأجهزة الطبية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، احتفالية مرور 20 عاماً على تأسيس شركة HVD، المتخصصة فى إنتاج المستلزمات والأجهزة الطبية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال كلمته في الاحتفالية، أهمية دور القطاع الخاص الوطني في دعم الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة، مشيدا بما قدمته شركة HVD من إسهامات بارزة على مدار عقدين، جعلت منها شريكاً حقيقياً في مسيرة النجاح والتطوير في قطاع الرعاية الصحية.

ولفت إلى أن وجود شركات متميزة يقودها فكر واعٍ مثل HVD، يمثل عنصراً محورياً في تحقيق التقدم التكنولوجي وتعزيز قدرات الدولة في مواكبة التحولات العالمية في مجال الرعاية الصحية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تؤمن بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص الوطني في تطوير المنظومة الصحية، ومنها شركة HVD التي تعد نموذجا مشرفا يعكس القدرة على الابتكار والمساهمة الحقيقية في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكدًا الدعم الكامل والمستمر لكل شركة تسهم في الارتقاء بالبنية التحتية الصحية، وتعزيز قدرات التشخيص والعلاج، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة للمواطن المصري.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء، التعاون المشترك بين الوزارة وشركة HVD على مدار 20 عاما في الاستثمار في العنصر البشرى، موضحاً أن الشركة ساهمت بدور محوري في دعم البرامج القومية والمبادرات الرئاسية، وعلى رأسها المشروع القومي لفحص حديثي الولادة، ورعاية صحة الأم والجنين، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، فضلًا عن مشاركتها الفعالة في مكافحة الأوبئة والمساهمة في المشروع القومي للجينوم المصري.

وأشار إلى أن الشركة أسهمت في تطوير وتحديث البنية التحتية للمعامل المرجعية والمراكز البحثية، ورفع معايير الجودة في مجالات التشخيص والتصنيع، بما يضمن تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، موضحاً أنها أيضا لعبت دورا محوريا في دعم القطاع الصحي الخاص، من خلال تزويد المستشفيات والمعامل الخاصة بأحدث تقنيات التحاليل والتشخيص؛ مما ساهم في رفع قدرتها التنافسية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الطبية المتقدمة.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن التعاون شمل أيضا تعزيز تطبيقات "الطب الشخصي" عبر تقديم حلول تشخيصية متطورة، تسهم في رفع دقة التشخيص وتحسين النتائج العلاجية بشكل مستدام، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في الرعاية الصحية.

وفي إطار دعم البحث العلمي، أشار إلى أن الشركة وفرت أدوات وتقنيات حديثة في مجالات البيولوجيا الجزيئية، الطب الجيني، والتكنولوجيا الحيوية للجامعات والمراكز البحثية، بما يعزز إعداد كوادر علمية وطنية قادرة على الابتكار وتحقيق الريادة لمصر إقليميًا.

من جانبه، قال الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إن التعاون مع شركات وطنية مثل HVD يعكس رؤية الدولة في دعم الصناعة المحلية والتكنولوجيا الطبية المتقدمة، ويؤكد حرص الهيئة على التكامل مع القطاع الخاص في توفير احتياجات القطاع الصحي بكفاءة وجودة عالية؛ بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي والتشخيصي.

أوضح الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية أن الشراكة مع شركة HVD تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين الابتكار العلمي والتطبيقات التكنولوجية، مشيراً إلى أن الشركة لعبت دورًا مهماً في رفع كفاءة المنظومة الصحية، وساهمت في الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وبدوره، أكد الدكتور محمد أبو النجا، رئيس مجلس إدارة شركة HVD أن الشركة منذ تأسيسها قبل 20 عاماً وضعت الإنسان في قلب أولوياتها، وسعت إلى إحداث تغيير حقيقي ومستدام في قطاع الرعاية الصحية في مصر والمنطقة وافريقيا، مشيرا إلى أن مرونة الشركة لم تكن فقط في الاستجابة لتغيرات السوق، بل كانت ركيزة أساسية في ثقافتها الإدارية اليومية، موضحًا أن HVD صممت هيكلاً تشغيلياً مرناً وقادراً على التكيف مع احتياجات المستقبل، بما يضمن تقديم قيمة مضافة ومستدامة لشركائها في القطاعين الحكومي والخاص.