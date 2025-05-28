رئيس جامعة جنوب الوادي يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية للتخطيط الاستثماري

ترأس الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماع اللجنة التنسيقية للتخطيط الاستثماري، بحضور عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة، في إطار تعزيز جهود الجامعة لتحقيق أهدافها التنموية والاستراتيجية.

وأكد عكاوي خلال الاجتماع أن التخطيط الاستثماري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تطلعات الجامعة الأكاديمية والإدارية، موضحاً أن اللجنة التنسيقية تشكل حلقة وصل بين رؤية الجامعة المستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة، بما يعزز من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة تسهم بفاعلية في خدمة المجتمع.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المشروعات المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لكافة الإجراءات ذات الصلة.