قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن كريم وزير البترول عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي تفاصيل مشكلة البنزين التي حدثت مؤخرًا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الأزمة تتمثل في أن شحنة بعينها من قِبل إحدى الشركات المعنية بالتكرير كانت بها نسبة كبريت أعلى من النسبة المحددة.

وأوضح أن المنظومة تتضمن وجود شركات تكرير مختلفة أو استيراد شحنات بنزين وسولار جاهزة من الخارج، مؤكدا أن التكرير في مصر يتم من خلال بعض المعايير، ويتم الكشف على هذه الشحنات من خلال معامل مستقلة وليست تابعة للدولة.

ونوه بأن الأزمة التي وقعت كانت لإحدى الشركات مع المعمل بشأن الشحنة المذكورة، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأفراد من الطرفين الذين كانوا مسئولين عن الأمر بصورة مباشرة، مع توقيع غرامات مالية على الكيانين.

وأفاد بأن وزير البترول عرض على الرئيس السيسي كيفية سير المنظومة؛ منعًا لتكرار هذه الأزمة في المستقبل.

وتعود مشكلة البنزين إلى شكاوى المواطنين من أعطال في طلبمات سياراتهم وأرجعوا الأمر لما قيل إنه بنزين مغشوش، فيما أجرت وزارة البترول إجراءات عاجلة وسحبت عينات من عدد من المحطات وتبين وجود عدد قليل منها غير مطابق، فيما تقرر صرف تعويضات لمن قدموا شكاوى رسمية وقت الأزمة.