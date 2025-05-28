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يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة أوكرانيا، غدا الخميس، بعد مباحثات أجراها في العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول، الأربعاء، أن فيدان سيلتقي كبار المسئولين الأوكرانيين، وفي مقدمتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء دنيس شميكال.

ومن المقرر أن يلتقي فيدان أيضا وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا، خلال زيارته التي تستمر يومين.

وأشارت المصادر إلى أن المباحثات ستتناول خطوات تعزيز العلاقات بين تركيا وأوكرانيا، خاصة في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والأمن.

وسيؤكد فيدان دعم تركيا لوحدة الأراضي الأوكرانية.

كما سيشدد على ضرورة إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا دبلوماسيا، مع تجديد تأكيد استعداد تركيا لاستضافة الجولة التالية من مفاوضات السلام.

الوزير التركي سيسلط الضوء على أهمية ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود.

وسيشير أيضا إلى استعداد تركيا لتولي دور في إعادة إعمار أوكرانيا.

وسيلتقي فيدان زعيم تتار القرم، النائب الأوكراني مصطفى قرم أوغلو.

وأجرى فيدان زيارة إلى روسيا يومي 26 و27 مايو الجاري، التقى خلالها رئيس البلاد فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف ومسئولين آخرين.

وفي 15 و16 مايو الجاري، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.