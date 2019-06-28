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مخرج «قهوة بورصة مصر»: قدمنا سينما واقعية على خطى صلاح أبو سيف

إيفون مدحت
نشر فى : الجمعة 28 يونيو 2019 - 9:53 م | آخر تحديث : الجمعة 28 يونيو 2019 - 9:53 م

قال المخرج أحمد نور، إنه قدم في الفيلم السينمائي الجديد «قهوة بورصة مصر» والذي يعرض حاليًا في دور العرض ما وصفه بالسينما الواقعية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الجمعة في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، أنه يأخذ من المخرج الراحل صلاح أبو سيف قدوة في أعماله والتي جاءت أبرزها «بين السماء والأرض».

وتابع أنه يتبع مدرسة صلاح أبو سيف، مستطردًا أن «قهوة بورصة مصر» بعيد عن «بين السماء والأرض» في التنفيذ لكنه من ذات المدرسة.

وعن أصعب المشاهد، ذكر أن مشهد النهاية كان الأصعب على مدار العمل، موضحًا أنه تضمن عملية قتل أحد أبطال الفيلم بالتزامن مع مباراة للمنتخب المصري.

جدير بالذكر أن الفيلم السينمائي الجديد «قهوة بورصة مصر» يعد أحدث أعمال الفنان علاء مرسي تأليفًا، وهو من بطولة مصطفى قمر، حسن حسني، لطفي لبيب، نجوى فؤاد، محمد ثروت، محمد لطفي، مروة عبد المنعم، رانيا محمود ياسين، حسام الجندي، ريكو، محمد جمعة، وإخراج أحمد نور.

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