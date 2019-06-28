كينيا تبقي على حظوظها في التأهل بفوز مثير على تنزانيا بأمم أفريقيا

أبقى منتخب كينيا على آماله في التأهل لدور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر، بعدما قلب تأخره 1 / 2 أمام نظيره التنزاني، إلى فوز ثمين 3 / 2 اليوم الخميس في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة بالمسابقة القارية.

وحصد منتخب كينيا، العائد للمشاركة في البطولة بعد غياب دام 15 عاما، أول ثلاث نقاط له في المجموعة، معوضا خسارته صفر / 2 أمام نظيره الجزائري في الجولة الأولى.

وبات المنتخب الكيني في المركز الثالث بترتيب المجموعة، متأخرا بفارق هدفين خلف منتخب السنغال، صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، الذي خسر صفر / 1 أمام نظيره الجزائري (المتصدر) برصيد ست نقاط، في وقت سابق اليوم.

وبقي المنتخب التنزاني في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب تلقيه خسارته الثانية على التوالي في المجموعة.

وبادر سايمون مسوفا بالتسجيل مبكرا لتنزانيا في الدقيقة السادسة، لكن ميكاييل أولونجا أدرك التعادل لكينيا في الدقيقة 39.

ولم يهنأ منتخب كينيا بتعادله كثيرا بعدما أعاد مبوانا ساماتا التقدم لتنزانيا من جديد في الدقيقة 40، وينتهي الشوط الأول بتقدم تنزانيا 2 / 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، الذي بسط خلاله المنتخب الكيني سيطرته في أغلب فتراته، ليدرك جون أوييمبا التعادل في الدقيقة 62، قبل أن يعود أولونجا لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث لكينيا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 80، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع.

ويلتقي المنتخب الكيني في الجولة الثالثة (الأخيرة) مع نظيره السنغالي يوم الاثنين القادم، فيما يواجه المنتخب التنزاني نظيره الجزائري في اليوم ذاته بنفس الجولة.

يذكر أن متصدر ووصيف كل مجموعة يتأهل للأدوار الإقصائية في البطولة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بمرحلة المجموعات.