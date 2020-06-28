الحفلة تعرض للمرة الأولى في سياق برنامج «جزويت القاهرة» لإتاحة مختارات من أهم ما يتضمنه أرشيفها





تعرض جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة"، حفلة لشيخ المنشدين الراحل أحمد التوني، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء غد الاثنين على صفحتها الرسمية.

والحفلة تعرض للمرة الأولى في سياق برنامج جزويت القاهرة لإتاحة مختارات من أهم ما يتضمنه أرشيفها، والذي كان قد بدأ مع شهر رمضان الماضي، في إطار الخطة التي وضعتها الجمعية للتواصل مع جمهورها في ظل ظروف تعليق النشاطات الثقافية الجماهيرية تفاديًا للإصابات بفيروس كورونا، واستجابة لقرارات الدولة بتعليق النشاط الثقافي والفني، غير أن مجلس إدارة الجمعية رأى استمرار برنامج «الأون لاين» الثقافي أسبوعيًا مع قرار الفتح الذي صدر مؤخرا لما وجده البرنامج من إقبال جماهيري.

وقال الأب وليم سيدهم رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الحفلة كانت قد أقيمت منذ سنوات، ضمن حفلات الخيمة الرمضانية التي كانت تقيمها الجمعية سنويا على مسرح ستوديو ناصيبيان.

وتأتي حفلة «التوني» كبداية برنامج عروض «جزويت القاهرة» الأونلاين لهذا الأسبوع، والذي يتضمن الفيلم الوثائقي «مدينة الرماد» إخراج حسن شعراوي. وفيلمي للرسوم المتحركة، عرض «ميدان الظاهر» من عروض مدرسة ناس للمسرح الاجتماعي، كورس تعليم الرسم للأطفال للمدربة شيماء فوزي، والفيلم الوثائقي «زياد سعيد فوزي» إخراج عصام إسماعيل.