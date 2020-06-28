انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع البدري وغريب

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بدأ اجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري، والمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب.

ويحضر الاجتماع كل من حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، رفقة محمد بركات، مدير المنتخب، كما سيحضر شوقي غريب ومعه الدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأوليمبي.

ويشهد الاجتماع مصير المسابقات الدولية خلال الموسم المقبل، خاصة بعد توجيهات رئاسة الوزرء بعودة مسابقة الدوري المتوقف منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كان قد أعلن في وقت سابق عودة مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 يوليو المقبل طبقا لمبدأ التعايش مع فيروس كورونا.