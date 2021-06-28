ريم بسيوني: والدي أول من أدخلني عالم المنسي قنديل لأنه من المحبين لمؤلفاته

أعربت الدكتورة ريم بسيوني عن سعادتها بمناقشة الروائي الدكتور محمد المنسي قنديل، حول "الرواية التاريخية بين الواقع والخيال" في اللقاء الأول للصالون الثقافي الشهري "في الديوان".

وقالت إنها تعرفت على كتابات المنسي قنديل من خلال والدها حيث كان من المحبين لكتابات صاحب "يوم غائم في البر الغربي، الملحمة التي تتذكر أنها تناقشت مع والدها قبل عشر سنوات عنها لأكثر من أربعة ساعات.

وأضافت "عندما أبلغت والدتي باللقاء اليوم قالت لو كان والدك حيًا بيننا الآن لكان أول الحضور".

شارك بحضور اللقاء المنعقد مساء الأحد، في مكتبة ديوان مصر الجديدة، كل من: سيف سلماوى رئيس مجلس إدارة دار الكرمة، والكاتب أسامة علام، والكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، والروائي أحمد القرملاوي، ومصطفى الفرماوي، والكاتبة شيرين سامي، والكاتب أحمد جمال، وعدد كبير من الكتاب والمثقفين.