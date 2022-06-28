ارتفاع مخاطر الائتمان في أمريكا بعد تراجع ثقة المستهلكين

ارتفع مؤشر رئيسي لقياس مخاطر الائتمان في الولايات المتحدة وسط تراجع أوسع نطاقا لأسعار الأسهم، بعد أن أظهر تقرير اقتصادي تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أقل مستوياتها منذ 16 شهرا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مؤشر قياس تكلفة حماية سلة ديون الشركات ذات التصنيف الائتماني الجيد ضد التخلف عن سداد الديون ارتفع بمقدار 3.21 نقطة إلى .498 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ 16 يونيو الحالي.

وتراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يونيو الحالي لتصل إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من عام، مع استمرار ارتفاع معدل التضخم.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية خلال الشهر الحالي إلى 98.7 نقطة مقابل 103.4 نقطة خلال مايو الماضي وفقا للبيانات المعدلة، وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرج رأيهم 100 نقطة.

كما تراجع المؤشر الفرعي لتوقعات المستهلكين الذي يقيس النظرة المستقبلية لهم خلال الشهور الستة المقبلة إلى أقل مستوياته منذ حوالي 10 سنوات مع تزايد قلق الأمريكيين بشأن حالة الاقتصاد، وسوق العمل والدخول.