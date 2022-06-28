البسمة تعلو وجوه طلاب الثانوية بجنوب سيناء: الامتحان سهل وبه نقاط للمتفوقين

خرج طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء بعد أداء امتحان اللغة الفرنسية والبسمة تعلو وجوههم وأجمعوا أن الامتحان سهل ومناسب لكل المستويات، مشيرين إلى أن الامتحان يوجد به بعض النقاط للمتفوقين.

وجرى رصد آراء الطلاب عقب خروجهم من مدرسة الزهور الثانوية بطور سيناء.

وقال الطالب عبد الله محمد عبد الله، الطالب بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية، إن الامتحان كان سهلًا ومناسبًا للجميع، والطالب الذي بذل جهد يمكنه أن يحصل على الدرجة النهائية في الامتحان.

وأضافت الطالبة ميريام عماد عدلي الطالبة بالقسم العلمي بمدرسة الزهور الثانوية، أن الامتحان جاء سهلا على غير المتوقع وليس مثل الأعوام السابقة، ويمكن للطلاب أن يحصلوا علي درجات نهائية فيه.

من جانبها أضافت داليا ناصر عبد الفتاح، طالبة بالقسم العلمي بمدرسة الزهور الثانوية، أنها تتمنى أن تكون كل الامتحانات مثل مادة اللغة الفرنسية.

وكثف رجال الأمن تواجدهم في محيط اللجان، وعمل ممرات لتنظيم سير وحركة دخول وخروج الطلاب، وجرى تفتيش الطلاب للتأكد من عدم اصطحابهم تليفونات أو سماعات، و المرور من بوابات التعقيم، وقياس درجة حرارة الطلاب خلال دخولهم اللجان.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى وتزويد اللجان بمبردات للمياه، ومراوح، وكافة وسائل وسبل الراحة للطلاب، وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات أول بأول داخل اللجان.

وأكد وكيل وزارة التعليم، أن أسئلة الامتحانات وصلت إلى اللجان وسط تأمين على أعلى مستوى، وجرى التأكيد على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل أو سماعات".