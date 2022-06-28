هونج كونج تبحث تخفيف قواعد الحجر الصحي على الوافدين

تبحث حكومة هونج كونج المقبلة تقليل الفترة التي يجب أن يقضيها المسافرون الوافدون إلى البلاد في الحجر الصحي بأحد الفنادق، وذلك في أحدث تحول في تلك السياسة المكلفة، والتي اتسمت بالفوضى وحالت دون انفتاح المركز المالي على العالم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن المدينة قد تسمح للمسافرين القادمين جوا، بالخضوع لحجر صحي مدته خمسة أيام في أحد الفنادق، يليه يومين من العزل في المنزل.

ولم يتخذ المسؤولون قرارا نهائيا بهذا الشأن بعد، إلا أنه من المتوقع أن يدخل التغيير الجديد حيز التنفيذ بعد مرور فترة من الوقت على أداء جون لي اليمين الدستورية بوصفه رئيسا تنفيذيا في الاول من يوليو المقبل، بحسب ما قاله الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات ليست علنية.

جدير بالذكر أن هونج كونج تطلب حاليا من المسافرين القادمين من الخارج الخضوع لحجر صحي مدته سبعة أيام في أحد الفنادق.