عمرو أديب يغني أشكرك مع حسن شاكوش: بفكر في موضوع المهرجانات جديا وعاوزك تسندني

طلب الإعلامي عمرو أديب من مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أن يعلمه كيفية غناء المهرجانات وذلك عقب تقديمه أغنية «أشكرك» لمحمد العجوز، قائلًا إنه «يفكر في الموضوع جديًا».

وحاول أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، تقليد الطبقة التي يغني بها «شاكوش» وشاركه في غناء مقاطع منها، ليتوجه بحديثه إلى مؤدي المهرجانات: «بفكر بقالي مدة إن الطبقة بتاعتك مبعرفش أجيبها، شايف إني في مدرسة حمو بيكا».

وتابع: «عاوز رأي فني يفيدني، مركز في الموضوع ده جدا، وبقالي فترة بسمع مزيكا أجنبي بلطش ألحان، عاوز أروح لدي جي ساسو، لكن هحتاج منك خدمة صغيرة، عاوزك تسندني في الطلعة الأولانية».