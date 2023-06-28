 الشرطة الفرنسية تقتل سائقا رفض الامتثال لأوامر بالتوقف - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يونيو 2023 1:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

الشرطة الفرنسية تقتل سائقا رفض الامتثال لأوامر بالتوقف

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
باريس (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 1:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 1:21 ص

قتلت الشرطة الفرنسية سائقا مراهقا رفض التوقف لإجراء فحص مروري على مشارف باريس، مما أثار تعبيرات عن الصدمة وتساؤلات بشأن استعداد قوات الأمن لإطلاق النار.

وقال ممثلو الادعاء إن الشاب (17 عاما) كان في ضاحية نانتير بباريس في وقت مبكر من يوم الثلاثاء عندما أطلقت الشرطة النار عليه فأردته قتيلا بعد أن خالف قواعد الطريق ولم يتوقف، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وحاولت خدمات الطوارئ إنعاشه في مكان الحادث لكنه توفي بعد فترة قصيرة.

وقال مكتب ممثل الادعاء في نانتير إن الضابط المتهم بإطلاق النار على السائق اعتقل بتهمة القتل.

وفتحت مفتشية الشرطة الوطنية تحقيقا في احتمال القتل العمد من قبل شخص يشغل منصبا في السلطة العامة.

وتجري الشرطة الإقليمية تحقيقا منفصلا في عدم توقف السائق ومحاولته المزعومة قتل شخص يشغل منصبا في السلطة العامة.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان للبرلمان إنه يجري استجواب شرطيين اثنين وأقر بأن الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي للحادث "صادمة للغاية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك