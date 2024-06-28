افتتاح مسجد الرحمن الغربي بقرية الدوية في بني سويف بعد إحلاله وتجديده

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، هاني الجويلي، رئيس مدينة بني سويف، لافتتاح مسجد الرحمن الغربي بقرية الدوية - مركز بني سويف، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 320 مترًا مربعًا.

ويتضمن المسجد صحنًا بمساحة 250 مترًا ومصلى للسيدات بمساحة 70 مترًا، بتكلفة إجمالية بلغت 4.5 مليون جنيه، من خلال جهود ذاتية وضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار المساجد وتطويرها.

حضر رئيس المدينة ومرافقوه صلاة الجمعة الأولى في المسجد الجديد، والتنفيذيين بالأوقاف والوحدة المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية والطبيعية، إلى جانب أهالي القرية. وأعرب عن سعادته بإتمام هذا المشروع الهام، مؤكدًا أن المسجد لا يعتبر فقط مكانًا للعبادة، بل يمثل مركزًا اجتماعيًا وتعليميًا يساهم في تعزيز القيم الروحية والأخلاقية بين أفراد المجتمع.

وأكد أيضًا أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي في تنفيذ مثل هذه المشروعات، التي تعزز من روح التكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع لصالح تطوير المنطقة.