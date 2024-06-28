إصابة 16 شخصا في حادث سير بألمانيا

أصيب 16 شخصا في حادث سير على أحد الطرق السريعة في ألمانيا ليلة الخميس/الجمعة.

وأعلنت الشرطة صباح اليوم الجمعة، بحسب بيانات أولية، أن حافلة قادمة من بولندا وعلى متنها 59 راكبا خرجت عن مسارها على الطريق السريع بين هامبورج وبرلين واصطدمت بحاجز الحماية في وسط الطريق وبلافتة مرورية.

وتضررت جميع النوافذ الموجودة على الجانب الأيسر من الحافلة بفعل الاصطدام. وأصيب 16 راكبا في الوجه عبر شظايا الزجاج المكسور. وقال متحدث باسم الشرطة إن خطورة الإصابات لم تتضح بعد. وتم إغلاق الطريق السريع بالكامل بالقرب من بلدة بليفنشتورف في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن في اتجاه هامبورج.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن أعمال الانتشال جارية حاليا، وتقوم فرق الإطفاء بمهامها لإخراج الركاب غير المصابين من مكان الحادث.

وفي مارس الماضي وقع حادثان خطيران لحافلات في غضون أيام قليلة. وعلى الطريق السريع بالقرب من مدينة لايبتسيج خرجت حافلة تقل 54 راكبا عن مسارها خلال انتقالها من برلين إلى زيورخ وانقلبت على جانبها، ما أسفر عن وفاة أربع نساء وإصابة عدد كبير من الأشخاص.

وبعد ذلك بوقت قصير، خرجت حافلة تقل نحو 60 راكبا عن مسارها على الطريق السريع بالقرب من بلدة فيرل في ولاية شمال الراين-ويستفاليا وانقلبت على جانبها، ما أسفر عن إصابة 20 شخصا. وكانت الحافلة تقل طلاب من إحدى الكليات المهنية في فرابورج، وكانوا عائدين من رحلة إلى إنجلترا.

وفي أبريل الماضي انقلبت حافلة على أحد الطرق السريعة بمدينة زاورلاند، ما أسفر عن إصابة 4 مراهقين بجروح خطيرة.