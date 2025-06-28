اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 27 فلسطينيا بينهم صحفي أثناء اقتحامات واسعة نفذها في مدن وقرى محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وتركزت الاعتقالات في محافظات نابلس وقلقيلية وسلفيت وجنين شمالي الضفة، بحسب بيان صدر عن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس.

ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات إسرائيلية الأسير المحرر مصعب قطاوي على حاجز دير شرف شمالي المدينة، والصحفي مجاهد بني مفلح من بلدة بيتا (جنوب)، ومواطنين فلسطينيين من قريتي زواتا (غرب) وقرية تل (جنوب غرب)، وفق البيان.

كما طالت الاعتقالات 18 فلسطينيا في قرى مادما وعصيرة القبلية وعوريف جنوب نابلس، حيث داهمت القوات عشرات المنازل واعتقلت العديد من الشبان.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات إسرائيلية شابا فلسطينيا وأسيرا محررا (أدهم إسماعيل صابر) بعد مداهمة منزليهما في بلدة الزاوية غرب المدينة، بحسب إعلام الأسرى.

أما في قلقيلية، فقد اعتقل الجيش الإسرائيلي شابا من بلدة عزون شرقا، كما اعتقل فلسطينيين اثنين في جنين.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 986 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.