 صاعقة تقتل عداءة خلال سباق جبلي شمالي إيطاليا - بوابة الشروق
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صاعقة تقتل عداءة خلال سباق جبلي شمالي إيطاليا

روما - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 28 يوليه 2019 - 5:17 ص | آخر تحديث : الأحد 28 يوليه 2019 - 5:17 ص
لقيت عداءة نرويجية حتفها يوم السبت بعد أن أصابتها صاعقة خلال منافستها في سباق جبلي شمالي إيطاليا.

وأوردت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أن المرأة، التي تبلغ من العمر 45 عاما، كانت تشارك في سباق "ألترا سكايريس" جنوب تيرول في جبال الألب الإيطالية بالقرب من الحدود مع النمسا عندما أصيبت في حوالي الساعة 7:15 مساء (1715 بتوقيت جرينتش) على ارتفاع 2100 متر، وفقا لخدمات الطوارئ المحلية.

ووصلت قوات الإنقاذ في جبال الألب والإنقاذ الجوي لمنطقة جنوب تيرول إلى المرأة في الجبال الواقعة بين وادي سارنتينو ووادي باسيريا، لكنها توفيت في وقت لاحق في المستشفى، حسبما ذكرت أنسا.

يشار إلى أن السباق الممتد على مسافة 121 كيلومتراً يبدأ وينتهي في بولتسانو في إقليم ترينتينو-ألتو أديجي شمال شرقي إيطاليا.

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