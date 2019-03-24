 تعافي 1833 مريضا من فيروس كورونا في كازاخستان خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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تعافي 1833 مريضا من فيروس كورونا في كازاخستان خلال 24 ساعة

علم كازاخستان
علم كازاخستان
نور سلطان - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 10:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 10:02 ص

تعافى 1833 شخصا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جمهورية كازاخستان خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في البلاد حتى الآن 54 ألفا و404 حالات، وفقا لما أعلنته السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.

وأكدت وزارة الصحة -في بيان نقلته وكالة أنباء (كازين فورم) الكازاخية على موقعها الإلكتروني- انخفاض حالات الإصابة بالفيروس التاجي منذ تفعيل إجراءات الحجر الصحي في كازاخستان، قائلة: "منذ إدخال إجراءات الحجر الصحي التقييدية الصارمة في 5 يوليو الجاري، تم تسجيل 35 ألفا و951 حالة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في 3 أسابيع، وبشكل عام، هناك انخفاض بنسبة 29% في الحالات المسجلة، وأن معدل الإصابة اليومية بكورونا استقر عند متوسط 1600 حالة في اليوم".

وقال وزير الصحة أليكسي تسوي -خلال اجتماع عقدته الحكومة صباح اليوم- إن كازاخستان تشهد انخفاضا في نسبة إشغالات أسرة المستشفيات بنسبة 43%، مضيفا أنه ارتفع أيضا عدد الذين انتصروا على الفيروس التاجي في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا إلى 63%.


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