الهند تسجل أكثر من 47 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 47 ألفا و703 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة مليون و484 ألفا و136 حالة.

ونقلت شبكة "إن دي تي في" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 654 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 33 ألفا و425 حالة وفاة.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد قال أمس الاثنين إن "الهند في وضع أفضل من دول أخرى فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا"، وذلك أثناء افتتاحه لمنشآت لفحص فيروس كورونا في نويدا وموباي وكولكاتا.

وقال: "نحن نريد إنقاذ كل مواطن هندي"، مضيفا: "معدل الشفاء لدينا أفضل من معظم الدول، وهو في تحسن أيضا. العالم يشيد بنا بسبب الجهود التي نبذلها".