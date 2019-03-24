 الهند تسجل أكثر من 47 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 يوليه 2020 10:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الهند تسجل أكثر من 47 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

نيودلهي - د ب ا:
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 10:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 10:35 ص

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 47 ألفا و703 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة مليون و484 ألفا و136 حالة.

 

ونقلت شبكة "إن دي تي في" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 654 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 33 ألفا و425 حالة وفاة.

 

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد قال أمس الاثنين إن "الهند في وضع أفضل من دول أخرى فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا"، وذلك أثناء افتتاحه لمنشآت لفحص فيروس كورونا في نويدا وموباي وكولكاتا.

 

وقال: "نحن نريد إنقاذ كل مواطن هندي"، مضيفا: "معدل الشفاء لدينا أفضل من معظم الدول، وهو في تحسن أيضا. العالم يشيد بنا بسبب الجهود التي نبذلها".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك