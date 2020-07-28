بعد ساعات من تصالح الفنان أحمد فلوكس مع شقيقته، في قضية سرقتها لحسابه الرسمي على "فيسبوك"، توجه فلوكس لأحد مطاعم الكشري الشهيرة بوسط العاصمة لتناول طبق كشري، وشارك جمهوره المتابع لحسابه الرسمي على إنستجرام بصورة طبق الكشري، وعلق قائلا: "كان وحشني".

وكانت محكمة جنح الدقي في الجيزة، قضت اليوم الثلاثاء، بقبول المعارضة المقدمة من شقيقة الفنان أحمد فلوكس، على الحكم الصادر في حقها بالحبس غيابيًا سنتين بتهمة سرقة صفحة شقيقها على «فيسبوك».

وقضت المحكمة بحبس شقيقته 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ بعد أن أقر الطرفان بالتصالح أمام هيئة المحكمة.

وكانت محكمة جنح الدقي أصدرت حكمها غيابيًا بالحبس سنتين لشقيقة الفنان أحمد فلوكس، بتهمة سرقة صفحته على «فيسبوك»، كما قضت المحكمة بكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمها 100 جنيه، في اتهامها بسرقة الحساب وارتكاب جريمة الإزعاج العام.