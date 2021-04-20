 أوقاف دمياط: وصول أول دفعة لحوم أضاحي اليوم للمحافظة - بوابة الشروق
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أوقاف دمياط: وصول أول دفعة لحوم أضاحي اليوم للمحافظة

حلمي ياسين
نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 11:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 11:56 م

أعلن الشيخ محمد سلامة، مدير عام أوقاف دمياط، وصول أول دفعة لحوم أضاحي اليوم لمحافظة دمياط، وتم الاستقبال في مدينة كفر البطيخ.

وشدد سلامة على توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة دمياط، بكمية 4 أطنان كدفعة أولى وفق الجدول المحدد من وزارة الأوقاف، لتوزيع لحوم الأضاحي بالمحافظات، مشيرا إلى أن حصيلة الصكوك التي حققتها أوقاف دمياط حتى اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، بلغت مليونا وتسعمائة وأربعون ألف جنيه، بما يساوى 970 صكا، موجها الشكر لأبناء دمياط المساهمين في شراء صكوك الأضاحي لتوفيرها للأسر الأولى بالرعاية.

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