 فلسطين تؤكد ثقتها بقدرة تونس باجتياز جميع التحديات الراهنة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فلسطين تؤكد ثقتها بقدرة تونس باجتياز جميع التحديات الراهنة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 2:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 2:49 م

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، ثقة فلسطين بقدرة تونس على اجتياز جميع التحديات الراهنة، والخروج منها وصولا إلى مزيد من الاستقرار والازدهار والوحدة بقيادة الرئيس التونسي قيس سعيد.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن فلسطين تتابع باهتمام بالغ التطورات الحاصلة على الساحة الداخلية في الجمهورية التونسية الشقيقة، وتتمنى لها التغلب على تلك التحديات.

وشددت على عمق العلاقات التونسية الفلسطينية التاريخية الصادقة، وفخر فلسطين بالمواقف التونسية الأخوية الشجاعة، الداعمة لشعب فلسطين وحقوقه في المحافل كافة.

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